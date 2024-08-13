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Нардеп-полковник СБУ: Залужный или Сырский, главком – второй человек в стране, его надо поддерживать

Севгиль Мусаева, Валентина РоманенкоВторник, 13 августа 2024, 11:34
Нардеп-полковник СБУ: Залужный или Сырский, главком – второй человек в стране, его надо поддерживать
фото УП

Народный депутат от фракции "Голос", секретарь оборонного парламентского комитета, полковник СБУ Роман Костенко считает очень вредной дискредитацию военного руководства страны.

Источник: Костенко в интервью "Украинской правде"

Детали: По словам нардепа, опыт имеет колоссальное значение. Армия - это институт, который выстраивался десятилетиями, а в последнее время в Украине идет дискредитация генералов, и общество это очень сильно подхватывает, подчеркнул Костенко.

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Он напомнил, что сейчас Курской операцией руководит человек, который закончил Московское высшее командное училище.

По словам полковника, ситуация с дискредитацией генералов угрожающая. Есть последствия того, что выходят отдельные депутаты и дискредитируют военных.

Прямая речь: "К сожалению, люди, которые не разбираются в военном деле, в военном этикете и вообще в военной культуре, может, из хороших таких своих убеждений открыли этот ящик Пандоры, когда приказы могут не выполняться.

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Я сейчас не защищаю армию, как говорится, совковую или еще какую-то. Я говорю о дисциплине. Армия сильна тогда, когда в армии есть дисциплина".

Детали: По словам Костенко, не задача генерала - быть в окопе. Не задача комбрига быть в окопе. Ротный может быть в окопе в своем командно-наблюдательном пункте. Комбриг может приехать посмотреть, как налажена у него оборона.

"А генерал, у которого находится под руководством какое-то направление? У него может быть 10 бригад в подчинении. В какой бригаде он должен быть в окопе? Это несерьезно такие заявления делать.

Приехать и просто проинспектировать, посмотреть - это другая история. Но давайте все залезем в окопы и будем отстреливаться. Что от этого будет?", - отметил нардеп.

Прямая речь: "У нас главком - это сейчас по факту второй человек в стране, потому что без него ничего не будет. Его нужно поддерживать. Кто бы это ни был: Залужный, Сырский и еще много фамилий, кого предлагают.

Но это человек, в руках которого находится свобода, независимость всей страны, жизнь людей, которые сейчас на поле боя сражаются против российского нашествия. А мы позволяем кому-то его дискредитировать!

Если есть проблемы - поменяйте, поставьте другого человека. Но это такая должность, которую дискредитировать нельзя".

Напомним: Нардеп Марьяна Безуглая, которая ранее отличилась резкой критикой предыдущего главнокомандующего Валерия Залужного, сейчас выступает с обвинениями в адрес главкома Александра Сырского и другого военного командования.

Несмотря на две кажущиеся попытки нардепы не исключили ее из оборонного комитета Верховной Рады.

Сырскийвойнаармия
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