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Безугла залишається в оборонному комітеті: "слуги" зірвали кворум

Валентина РоманенкоВівторок, 23 липня 2024, 12:55
Безугла залишається в оборонному комітеті: слуги зірвали кворум
Мар'яна Безугла. фото з Facebook нардепки

Члени регламентного комітету Верховної Ради зірвали кворум під час голосування за проєкт постанови про виключення народної депутатки Мар’яни Безуглої з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Джерело: нардепи Ірина Фріз (ЄС), Ярослав Железняк ("Голос") та Сергій Євтушок ("Батьківщина") 

Деталі: Під час розгляду проєкту постанови комітету з питань нацбезпеки та розвідки про зняття Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету було зірвано кворум.

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Пряма мова Євтушка: "Слуги" (окрім голови комітету) демонстративно покинули засідання, чим зірвали кворум. Марʼяна лишається в обоймі комітету".

Пряма мова Фріз: "Відтак, Безугла продовжуватиме свою деструктивну діяльність, як член комітету нацбезпеки та розвідки, як людина яка внесена в базу Миротворець, як людина, яка фактично призведе до блокування роботи комітету в закритому режимі, адже представники сектору безпеки і оборони відмовляються працювати в режимі таємно за її присутності".

Пряма мова Железняка: "Враховуючи, що це вже третій раз коли "Слуги" самі ініціюють виключення з комітету по нацбезпеці Безуглої….. і самі ж "слуги" потім це героїчно блокують… То тут прям Оскар глядацьких симпатій за найкращу роль по вистрілу самим собі в ногу…".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 22 липня члени паламентського комітету з питань національної безпеки та оборони рекомендували Раді виключити зі складу комітету заступницю голови комітету Марʼяну Безуглу.

Передісторія:

  • 5 січня 2024 року комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити нардепку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету.
  • 10 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук достроково завершив засідання парламенту після того, як група народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою поставити на розгляд питання про відкликання Безуглої. Він заявив, що звільняти Безуглу з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки можна буде лише після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.
  • 5 липня член комітету ВР з питань нацбезпеки нардеп Федір Веніславський заявив, що подасть на Безуглу заяву до Державного бюро розслідувань, оскільки на його думку, вона розголосила інформацію із закритого засідання комітету.
  • 17 липня Безугла вийшла з фракції "Слуга народу".

Теми: Верховна РадаСлуга народу
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