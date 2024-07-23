Безугла залишається в оборонному комітеті: "слуги" зірвали кворум

Члени регламентного комітету Верховної Ради зірвали кворум під час голосування за проєкт постанови про виключення народної депутатки Мар’яни Безуглої з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Джерело: нардепи Ірина Фріз (ЄС), Ярослав Железняк ("Голос") та Сергій Євтушок ("Батьківщина")

Деталі: Під час розгляду проєкту постанови комітету з питань нацбезпеки та розвідки про зняття Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету було зірвано кворум.

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Пряма мова Євтушка: "Слуги" (окрім голови комітету) демонстративно покинули засідання, чим зірвали кворум. Марʼяна лишається в обоймі комітету".

Пряма мова Фріз: "Відтак, Безугла продовжуватиме свою деструктивну діяльність, як член комітету нацбезпеки та розвідки, як людина яка внесена в базу Миротворець, як людина, яка фактично призведе до блокування роботи комітету в закритому режимі, адже представники сектору безпеки і оборони відмовляються працювати в режимі таємно за її присутності".

Пряма мова Железняка: "Враховуючи, що це вже третій раз коли "Слуги" самі ініціюють виключення з комітету по нацбезпеці Безуглої….. і самі ж "слуги" потім це героїчно блокують… То тут прям Оскар глядацьких симпатій за найкращу роль по вистрілу самим собі в ногу…".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 22 липня члени паламентського комітету з питань національної безпеки та оборони рекомендували Раді виключити зі складу комітету заступницю голови комітету Марʼяну Безуглу.

Передісторія: