Полковник СБУ Костенко пояснив причини українського наступу на Курщину

Народний депутат від фракції "Голос", секретар оборонного парламентського комітету, полковник СБУ Роман Костенко відзначає, що Курська кампанія стала несподіванкою для країни-агресора. За словами нардепа, українській стороні важливо було вдатися до асиметричних дій та підняти моральний дух.

Джерело: Костенко в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Це дуже правильна історія, що ми зараз знаємо мало. Бо були приклади, коли ми говорили багато, а досягали маленьких успіхів.

Реклама:

З того, що можу сказати: наші Збройні сили здійснили рейд на територію противника, захопивши більше 20 населених пунктів, і утримують їх зараз. Їхнє просування триває.

У нас до цього були маленькі операції на території Росії, в яких брали участь російські добровольці. Зараз у рейді беруть участь наші бойові бригади.

Це дуже складне завдання – рейд, по факту, на територію ворога. І попри те, що ми пам'ятаємо, що наші партнери забороняли нам стріляти в бік Росії, головнокомандувач разом із верховним головнокомандувачем ухвалили рішення про вторгнення на територію противника".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Костенко зазначив, що по-перше, в Курській кампанії йдеться про асиметричні дії. " Якби ми зараз ці війська просто відправили туди, де йдуть тяжкі бої, то вони, по факту, там вели б симетричні дії. А так у нас є 350 квадратних кілометрів території, які ми захопили за один день", – наголосив нардеп.

За його словами, росіяни місяцями намагались і не спромоглись захопити такі території. У них були певні успіхи з початку наступу, але вони поклали десятки тисяч своїх солдатів і знищеної техніки.

"На перспективу будемо дивитися, як це буде продовжуватись і чи вдасться відтягнути російські війська від важливих напрямків. Але ми вже бачимо, що у противника є проблеми з їхніми збройними силами, з їхніми резервами", – вважає полковник СБУ.

Друге, що відзначив секретар оборонного комітету Ради, останнім часом відбувалася дискредитація української армії, моральний дух падав за відсутності перемог.

"І от подивіться зараз, навіть не маючи інформації, видно, як український дух піднімається. Ми показали, що ми здатні й будемо далі проводити такі операції. Це вже успіх, що ми так відпрацювали і працюємо, але, можливо, будуть інші напрямки в найближчий час", – наголосив Костенко.

За словами нардепа, Курська операція стала абсолютною несподіванкою для ворога, а на війні – це один із основних факторів, якого майже неможливо досягнути зараз через технічні засоби. Тому Костенко відзначив майстерність українського командування в цьому маневрі.

Детальніше про важливість асиметричних дій, раптовість операції, яка стала вагомим фактором успіху ЗСУ, а також найближчі плани окупантів і конфлікт поколінь в українській армії читайте та дивіться в інтерв’ю УП.