Полковник СБУ Костенко объяснил причины украинского наступления на Курскую область
Народный депутат от фракции "Голос", секретарь оборонного парламентского комитета, полковник СБУ Роман Костенко отмечает, что Курская кампания стала неожиданностью для страны-агрессора. По словам нардепа, украинской стороне важно было прибегнуть к асимметричным действиям и поднять моральный дух.
Источник: Костенко в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Это очень правильная история, что мы сейчас знаем мало. Потому что были примеры, когда мы говорили много, а достигали маленьких успехов.
Из того, что могу сказать: наши Вооруженные силы совершили рейд на территорию противника, захватив более 20 населенных пунктов, и удерживают их сейчас. Их продвижение продолжается.
У нас до этого были маленькие операции на территории России, в которых участвовали российские добровольцы. Сейчас в рейде участвуют наши боевые бригады.
Это очень сложная задача – рейд, по факту, на территорию врага. И несмотря на то, что мы помним, что наши партнеры запрещали нам стрелять в сторону России, главнокомандующий вместе с верховным главнокомандующим приняли решение о вторжении на территорию противника".
Детали: Костенко отметил, что во-первых, в Курской кампании речь идет об асимметричных действиях. "Если бы мы сейчас эти войска просто отправили туда, где идут тяжелые бои, то они, по факту, там вели бы симметричные действия. А так у нас есть 350 квадратных километров территории, которые мы захватили за один день", - подчеркнул нардеп.
По его словам, россияне месяцами пытались и не смогли захватить такие территории. У них были определенные успехи с начала наступления, но они положили десятки тысяч своих солдат и уничтоженной техники.
"На перспективу будем смотреть, как это будет продолжаться и удастся ли оттянуть российские войска от важных направлений. Но мы уже видим, что у противника есть проблемы с их вооруженными силами, с их резервами", – считает полковник СБУ.
Второе, что отметил секретарь оборонного комитета Рады, в последнее время происходила дискредитация украинской армии, моральный дух падал при отсутствии побед.
"И вот посмотрите сейчас, даже не имея информации, видно, как украинский дух поднимается. Мы показали, что мы способны и будем дальше проводить такие операции. Это уже успех, что мы так отработали и работаем, но, возможно, будут другие направления в ближайшее время", – подчеркнул Костенко.
По словам нардепа, Курская операция стала абсолютной неожиданностью для врага, а на войне – это один из основных факторов, которого почти невозможно достичь сейчас техническими средствами. Поэтому Костенко отметил мастерство украинского командования в этом маневре.
Подробнее о важности асимметричных действий, внезапности операции, которая стала весомым фактором успеха ВСУ, а также ближайших планах оккупантов и конфликте поколений в украинской армии читайте и смотрите в интервью УП.