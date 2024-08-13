Шахраї міжнародного кол-центру ошукали потерпілих на 1,2 млн євро: серед організаторів – українці

У рамках міжнародної співпраці українські правоохоронці спільно з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Республіки Молдова і Румунії ліквідували діяльність шахрайського колцентру, учасники якого виманювали у громадян гроші.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора

Дослівно ДСР: "На території Республіки Молдова затримано 12 учасників організованої злочинної групи, серед яких двоє українців. У шахрайських кол-центрах працювало близько 400 найманих працівників.

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Відповідно до розробленої шахрайської схеми, яка функціонувала з 2021 року, аферисти через оголошення в інтернеті пропонували потерпілим, переважно громадянам Румунії, зробити інвестиції з обіцянкою безпечного і швидкого заробітку. Згідно з молдовським кримінальним законодавством затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років".

Деталі: Кілька громадян України разом з представниками інших держав забезпечували роботу чотирьох колцентрів зі штатною чисельністю близько 400 осіб у Молдові. Вони пропонували інвестувати кошти в псевдоброкерські проекти та обіцяли високі заробітки після здійснення невеликих вкладів.

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В рекламних оголошеннях зловмисники використовували зображення знаменитостей або офіційні логотипи великих місцевих банків. Це викликало у потенційних потерпілих довіру та дозволило ошукати велику кількість людей, зазначають у прокуратурі.

Учасники організованої злочинної групи пропонували встановити потерпілим на свої телефони мобільні додатки, які дозволяли їм отримати доступ до банківських рахунків потерпілих та переводити з них гроші.

7 серпня 2024 року правоохоронці України, Румунії та Республіки Молдова одночасно провели спецоперацію з ліквідації діяльності шахрайських колцентрів.

Відбулося близько 70 обшуків на території цих країн у приміщеннях колцентрів, в офісних будівлях, а також за місцями проживання та автомобілях фігурантів. 9 із цих обшуків провели в Україні.

Правоохоронці вилучили понад 100 комп’ютерів, системні блоки, десятки телефонів, банківські картки, вогнепальну зброю, 10 автомобілів, а також близько 35 тис доларів США. У Києві українські правоохоронці вилучили компʼютерну техніку, засоби звʼязку, а також понад 2,4 млн грн у гривневому еквіваленті.

Наразі правоохоронці продовжують збір доказової бази для встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності осіб та притягнення їх до відповідальності.

У Румунії "схема" розслідується у 120 кримінальних провадженнях на основі 150 заяв ошуканих осіб. Встановлено, що за шахрайською схемою зловмисники ошукали потерпілих на 1 200 000 євро.