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Аферисты международного колл-центра "наварили" 1,2 млн евро: среди организаторов – украинцы

Валентина РоманенкоВторник, 13 августа 2024, 13:37
Аферисты международного колл-центра наварили 1,2 млн евро: среди организаторов – украинцы
фото ДСР НПУ

В рамках международного сотрудничества украинские правоохранители совместно с коллегами из Европола, Евроюста и правоохранительных органов Республики Молдова и Румынии ликвидировали деятельность мошеннического колл-центра, участники которого выманивали у граждан деньги.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, Офис генпрокурора

Дословно ДСР: "На территории Республики Молдова задержаны 12 участников организованной преступной группы, среди которых двое украинцев. В мошеннических колл-центрах работало около 400 наемных работников.

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Согласно разработанной мошеннической схеме, которая функционировала с 2021 года, аферисты через объявления в интернете предлагали потерпевшим, преимущественно гражданам Румынии, сделать инвестиции с обещанием безопасного и быстрого заработка. Согласно молдовскому уголовному законодательству задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет".

Детали: Несколько граждан Украины вместе с представителями других государств обеспечивали работу четырех колл-центров со штатной численностью около 400 человек в Молдове. Они предлагали инвестировать средства в псевдоброкерские проекты и обещали высокие заработки после осуществления небольших вкладов.

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В рекламных объявлениях злоумышленники использовали изображения знаменитостей или официальные логотипы крупных местных банков. Это вызвало у потенциальных потерпевших доверие и позволило обмануть большое количество людей, отмечают в прокуратуре.

Участники организованной преступной группы предлагали установить потерпевшим на свои телефоны мобильные приложения, которые позволяли им получить доступ к банковским счетам потерпевших и переводить с них деньги.

7 августа 2024 года правоохранители Украины, Румынии и Республики Молдова одновременно провели спецоперацию по ликвидации деятельности мошеннических колл-центров.

Состоялось около 70 обысков на территории этих стран в помещениях колл-центров, в офисных зданиях, а также по местам жительства и автомобилях фигурантов. 9 из этих обысков провели в Украине.

Правоохранители изъяли более 100 компьютеров, системные блоки, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей, а также около 35 тыс долларов США. В Киеве украинские правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи, а также более 2,4 млн грн в гривневом эквиваленте.

Сейчас правоохранители продолжают сбор доказательной базы для установления полного круга причастных к преступной деятельности лиц и привлечения их к ответственности.

В Румынии "схема" расследуется в 120 уголовных производствах на основе 150 заявлений обманутых лиц. Установлено, что по мошеннической схеме злоумышленники обманули потерпевших на 1 200 000 евро.

мошенничествополицияМолдоваОфис генпрокурора
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