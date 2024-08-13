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Смерть українського біженця в Німеччині: поліція затримала підозрюваного

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінВівторок, 13 серпня 2024, 14:32
Смерть українського біженця в Німеччині: поліція затримала підозрюваного
Фото ілюстративне

У Німеччині напередодні увечері затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до смерті 46-річного біженця з України у місті Росток.

Джерело: "Європейська правда"; DW з посиланням на прокуратуру Ростоку

Деталі: Як зазначили у відомстві, наразі до суду передане клопотання про арешт підозрюваного.

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Також повідомили, що затриманим виявився 26-річний українець.

Про обставини вбивства та імовірні мотиви прокуратура не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства.

Тіло 46-річного українця виявили в спеціалізованому центрі для біженців вдень у понеділок, 12 серпня. Співробітник сповістив поліцію та служби екстреної допомоги, однак лікар швидкої допомоги зміг лише констатувати смерть українця на місці.

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Як зазначили правоохоронці, обставини виявлення вказують на вбивство.

Варто також зазначити, що напередодні у німецькому Ессені відкрили суд у справі про насильницьку смерть двох українських баскетболістів у місті Обергаузен на початку року.

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