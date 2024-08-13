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Смерть украинского беженца в Германии: полиция задержала подозреваемого

Ирина Кутелева, Александр ШумилинВторник, 13 августа 2024, 14:32
Смерть украинского беженца в Германии: полиция задержала подозреваемого
Фото иллюстративное

В Германии накануне вечером задержали 26-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к смерти 46-летнего беженца из Украины в городе Росток.

Источник: "Европейская правда"; DW со ссылкой на прокуратуру Ростока

Детали: Как отметили в ведомстве, сейчас в суд передано ходатайство об аресте подозреваемого.

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Также сообщили, что задержанным оказался 26-летний украинец.

Об обстоятельствах убийства и вероятных мотивах прокуратура не сообщает, ссылаясь на тайну следствия.

Тело 46-летнего украинца обнаружили в специализированном центре для беженцев днем в понедельник, 12 августа. Сотрудник известил полицию и службы экстренной помощи, однако врач скорой помощи смог лишь констатировать смерть украинца на месте.

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Как отметили правоохранители, обстоятельства обнаружения указывают на убийство.

Стоит также отметить, что накануне в немецком Эссене открыли суд по делу о насильственной смерти двух украинских баскетболистов в городе Оберхаузен в начале года.

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