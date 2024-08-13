Ситуація навколо Торецька залишається важкою: бої на околицях, в місті діють ДРГ – 32 ОМБр

Ситуація довкола Торецька на Донеччині залишається важкою, ворог продовжує штурми, бої йдуть на околицях міста, також противник засилає диверсантів.

Джерело: виконувач обов’язків пресофіцера 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: Бордіян зазначив, що бої біля міста Торецьк точаться у міській забудові (йдеться про населені пункти Північне і Залізне, що щільно прилягають до самого Торецька). У місто інколи просочуються диверсійно-розвідувальні групи. За словами військового, за тиждень, що минув, побільшала кількість російських військових, які здалися в полон.

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Пряма мова: "Справа в тому, що зараз йдуть бої в міській забудові: це агломерація Північне-Залізне, і воно там підступає щільно до самого міста Торецьк. Тому бої йдуть в міській забудові, і, звісно, якісь диверсійно-розвідувальні групи можуть просочуватись крізь наші спостережні пункти і намагатися в нашому найближчому тилу вести якусь диверсійну діяльність. Такі групи виявляються, знищуються. Станом на тиждень, що минув, маємо таку статистику: трошки більше цих груп почало здаватися в полон. Це не суттєво, але така тенденція є".

Деталі: За словами представника 32-ї бригади, ситуація на підступах до міста Торецьк – важка. Військовий каже, що операція ЗСУ в Курській області Росії поки ніяк не відобразилася на бойових діях на Торецькому напрямку. Натомість російська армія збільшила щільність ударів керованими авіаційними бомбами.

"На підступах до міста Торецьк ситуація так само важка, серйозна... Можемо навіть сказати, що щільність обстрілів навіть керованими авіаційними бомбами збільшилася. Обстріли за допомогою артилерії і скиди з дронів – тенденція приблизно зберігається. З приводу штурмів – так, трошки інтенсивність впала, це не дуже висока дельта. Тобто, вона впала не значно, але вони намагаються компенсувати цю нестачу саме обстрілами КАБами", – заявив пресофіцер.

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Про просування російської окупаційної арміїї на Торецькому напрямку заявляли в аналітичному проєкті Deep State: а саме у населених пунктах Пантелеймонівка, Північне та Нью-Йорк і його околицях.

У своєму зведенні про ситуацію на фронті український Генштаб 13 серпня повідомив, що минулої доби на Торецькому напрямку російські війська атакували українські сили 10 разів неподалік Залізного, Торецька і Нью-Йорка.