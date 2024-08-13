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Ситуация вокруг Торецка остается тяжелой: бои на окраинах, в городе действуют ДРГ – 32 ОМБр

Валентина РоманенкоВторник, 13 августа 2024, 14:34
Ситуация вокруг Торецка остается тяжелой: бои на окраинах, в городе действуют ДРГ – 32 ОМБр
скриншот карты Deep State

Ситуация вокруг Торецка в Донецкой области остается тяжелой, враг продолжает штурмы, бои идут на окраинах города, также противник засылает диверсантов.

Источник: исполняющий обязанности пресс-офицера 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян в эфире "Радио Свобода"

Детали: Бордиян отметил, что бои возле города Торецк идут в городской застройке (речь идет о населенных пунктах Пивничное и Зализное, плотно прилегающих к самому Торецку). В город иногда просачиваются диверсионно-разведывательные группы. По словам военного, за прошедшую неделю увеличилось количество российских военных, которые сдались в плен.

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Прямая речь: "Дело в том, что сейчас идут бои в городской застройке: это агломерация Пивничное-Зализное, и оно там подступает плотно к самому городу Торецк. Поэтому бои идут в городской застройке, и, конечно, какие-то диверсионно-разведывательные группы могут просачиваться сквозь наши наблюдательные пункты и пытаться в нашем ближайшем тылу вести какую-то диверсионную деятельность. Такие группы выявляются, уничтожаются. По состоянию на прошедшую неделю, имеем такую статистику: немножко больше этих групп начало сдаваться в плен. Это не существенно, но такая тенденция есть".

Детали: По словам представителя 32-й бригады, ситуация на подступах к городу Торецк - тяжелая. Военный говорит, что операция ВСУ в Курской области России пока никак не отразилась на боевых действиях на Торецком направлении. В свою очередь российская армия увеличила плотность ударов управляемыми авиационными бомбами.

"На подступах к городу Торецк ситуация все такая же тяжелая, серьезная... Можем даже сказать, что плотность обстрелов даже управляемыми авиационными бомбами увеличилась. Обстрелы с помощью артиллерии и сбросы с дронов - тенденция примерно сохраняется. По поводу штурмов - да, немножко интенсивность упала, это не очень высокая дельта. То есть, она упала не значительно, но они пытаются компенсировать эту нехватку именно обстрелами УАБами", - заявил пресс-офицер.

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О продвижении российской оккупационной армиии на Торецком направлении заявляли в аналитическом проекте Deep State: а именно в населенных пунктах Пантелеймоновка, Пивничное и Нью-Йорк и его окрестностях.

В своей сводке о ситуации на фронте украинский Генштаб 13 августа сообщил, что за прошедшие сутки на Торецком направлении российские войска атаковали украинские силы 10 раз неподалеку Зализного, Торецка и Нью-Йорка.

Донецкая областьвойна
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