Російські війська вдарили по Щербинівці на Донеччині, поранили літню жінку та її онука

Російська армія з артилерії обстріляла селище Щербинівка. Поранення отримала 72-річна жінка та її 16-річний онук.

Джерело: Суспільне Донбас з посиланням на прокуратуру Донецької області

Дослівно: "13 серпня 2024 року, об 11:15, військові ЗС РФ накрили артилерійським вогнем селище Щербинівка Бахмутського району. Снаряди влучили по приватному сектору, де на подвір’ї домоволодіння травмувались 72-річна жінка та її онук 16 років".

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Деталі: У прокуратурі додали, що жінка зазнала множинних осколкових поранень й переломи ніг, підліток дістав поранення руки. Їх доставили до лікарні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).