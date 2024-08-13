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Российские войска ударили по Щербиновке в Донецкой области, ранили пожилую женщину и ее внука

Татьяна ОлейникВторник, 13 августа 2024, 18:50
Российские войска ударили по Щербиновке в Донецкой области, ранили пожилую женщину и ее внука
Фото - Getty Images

Российская армия из артиллерии обстреляла поселок Щербиновка. Ранения получила 72-летняя женщина и ее 16-летний внук.

Источник: Суспільне Донбас со ссылкой на прокуратуру Донецкой области

Дословно: "13 августа 2024 года, в 11:15, военные ВС РФ накрыли артиллерийским огнем поселок Щербиновка Бахмутского района. Снаряды попали по частному сектору, где во дворе домовладения травмировались 72-летняя женщина и ее внук 16 лет".

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Детали: В прокуратуре добавили, что женщина получила множественные осколочные ранения и переломы ног, подросток получил ранения руки. Их доставили в больницу.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Донецкая областьвойна
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