Российские войска ударили по Щербиновке в Донецкой области, ранили пожилую женщину и ее внука

Российская армия из артиллерии обстреляла поселок Щербиновка. Ранения получила 72-летняя женщина и ее 16-летний внук.

Источник: Суспільне Донбас со ссылкой на прокуратуру Донецкой области

Дословно: "13 августа 2024 года, в 11:15, военные ВС РФ накрыли артиллерийским огнем поселок Щербиновка Бахмутского района. Снаряды попали по частному сектору, где во дворе домовладения травмировались 72-летняя женщина и ее внук 16 лет".

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Детали: В прокуратуре добавили, что женщина получила множественные осколочные ранения и переломы ног, подросток получил ранения руки. Их доставили в больницу.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).