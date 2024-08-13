Через російський обстріл Нікопольщини помер чоловік
Російські війська увечері 13 серпня обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині, поранений 33-річний чоловік не вижив.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "У лікарні помер постраждалий внаслідок вечірнього артобстрілу Нікопольщини.
У нього було осколкове поранення грудної клітини. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Співчуття рідним".
Деталі: За даними ОВА, росіяни гатили по області РСЗВ "Град", важкої артилерії. Застосовували дрони-камікадзе.
Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.
Пошкоджені транспортне і приватне підприємства. На останньому через атаку виникла пожежа. Зайнялася й приватна оселя. Окупанти вкрили вогнем і одну з громад Криворіжжя.
Надвечір оборонці неба збили над областю російський БпЛА.