Через російський обстріл Нікопольщини помер чоловік

Російські війська увечері 13 серпня обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині, поранений 33-річний чоловік не вижив.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "У лікарні помер постраждалий внаслідок вечірнього артобстрілу Нікопольщини.

Реклама:

У нього було осколкове поранення грудної клітини. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Співчуття рідним".

Деталі: За даними ОВА, росіяни гатили по області РСЗВ "Град", важкої артилерії. Застосовували дрони-камікадзе.

Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

ВІДЕО ДНЯ

Пошкоджені транспортне і приватне підприємства. На останньому через атаку виникла пожежа. Зайнялася й приватна оселя. Окупанти вкрили вогнем і одну з громад Криворіжжя.

Надвечір оборонці неба збили над областю російський БпЛА.