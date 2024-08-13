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Через російський обстріл Нікопольщини помер чоловік

Тетяна ОлійникВівторок, 13 серпня 2024, 20:15
Через російський обстріл Нікопольщини помер чоловік
Фото - Сергій Лисак в телеграм

Російські війська увечері 13 серпня обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду на Дніпропетровщині, поранений 33-річний чоловік не вижив.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "У лікарні помер постраждалий внаслідок вечірнього артобстрілу Нікопольщини. 

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У нього було осколкове поранення грудної клітини. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Співчуття рідним".

Деталі: За даними ОВА, росіяни гатили по області РСЗВ "Град", важкої артилерії. Застосовували дрони-камікадзе.

Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

ВІДЕО ДНЯ

Пошкоджені транспортне і приватне підприємства. На останньому через атаку виникла пожежа. Зайнялася й приватна оселя. Окупанти вкрили вогнем і одну з громад Криворіжжя.

Надвечір оборонці неба збили над областю російський БпЛА.

НікопольДніпропетровська областьвійна
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