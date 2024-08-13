Из-за российского обстрела Никопольщины умер мужчина

Российские войска вечером 13 августа обстреляли из артиллерии Червоногригорьевскую общину на Днепропетровщине, раненый 33-летний мужчина не выжил.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "В больнице умер пострадавший в результате вечернего артобстрела Никопольщины.

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У него было осколочное ранение грудной клетки. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Соболезнования родным".

Детали: По данным ОВА, россияне били по области РСЗО "Град", тяжелой артиллерии. Применяли дроны-камикадзе.

Били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадах.

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Повреждены транспортное и частное предприятия. На последнем из-за атаки возник пожар. Загорелся и частный дом. Оккупанты покрыли огнем и одну из громад Криворожья.

К вечеру защитники неба сбили над областью российский БПЛА.