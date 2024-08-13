Из-за российского обстрела Никопольщины умер мужчина
Российские войска вечером 13 августа обстреляли из артиллерии Червоногригорьевскую общину на Днепропетровщине, раненый 33-летний мужчина не выжил.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "В больнице умер пострадавший в результате вечернего артобстрела Никопольщины.
У него было осколочное ранение грудной клетки. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Соболезнования родным".
Детали: По данным ОВА, россияне били по области РСЗО "Град", тяжелой артиллерии. Применяли дроны-камикадзе.
Били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадах.
Повреждены транспортное и частное предприятия. На последнем из-за атаки возник пожар. Загорелся и частный дом. Оккупанты покрыли огнем и одну из громад Криворожья.
К вечеру защитники неба сбили над областью российский БПЛА.