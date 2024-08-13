Міністр оборони Литви несподівано приїхав в Україну

Литовський міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас у вівторок, 13 серпня, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Офісу президента

Деталі: Під час зустрічі Зеленський подякував Литві за всебічну підтримку, зокрема зброєю, в умовах російської агресії.

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"Під час зустрічі детально обговорили першочергові оборонні потреби нашої держави та подальшу допомогу з боку Литви, насамперед щодо ППО, дронів та інших критично важливих засобів", – ідеться в повідомленні.

Також сторони обговорили розвиток оборонно-промислового комплексу України та підтримку з боку Вільнюса європейської та євроатлантичної інтеграції Києва.

Про візит міністра оборони Литви до Києва раніше не повідомлялось.

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Литва раніше анонсувала, що в серпні передасть Україні нову партію військової допомоги, до якої увійдуть, серед іншого, системи ППО малої дальності, бронемашини та засоби боротьби з дронами.

Крім того, бойові безпілотники п'яти литовських виробників пройшли випробування Міноборони України у фронтових умовах і будуть відправлені в Україну у вересні.