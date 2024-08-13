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Министр обороны Литвы неожиданно приехал в Украину

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 13 августа 2024, 21:38
Министр обороны Литвы неожиданно приехал в Украину
Фото - Офис президента

Литовский министр национальной обороны Лауринас Кащюнас во вторник, 13 августа, встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Офиса президента

Детали: Во время встречи Зеленский поблагодарил Литву за всестороннюю поддержку, в частности оружием, в условиях российской агрессии.

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"Во время встречи подробно обсудили первоочередные оборонные потребности нашего государства и дальнейшую помощь со стороны Литвы, прежде всего по ПВО, дронов и других критически важных средств", – говорится в сообщении.

Также стороны обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса Украины и поддержку со стороны Вильнюса европейской и евроатлантической интеграции Киева.

О визите министра обороны Литвы в Киев ранее не сообщалось.

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Литва ранее анонсировала, что в августе передаст Украине новую партию военной помощи, в которую войдут, среди прочего, системы ПВО малой дальности, бронемашины и средства борьбы с дронами.

Кроме того, боевые беспилотники пяти литовских производителей прошли испытания Минобороны Украины во фронтовых условиях и будут отправлены в Украину в сентябре.

ЛитваМинобороны
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