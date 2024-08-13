Знешкодили 40 окупантів і 5 ворожих танків: на Харківщині бійці "Хартії" відбили штурм окупантів

13 серпня о 6 ранку армія РФ спробувала провести штурмові дії позиції 13 бригади НГУ "Хартія" на напрямках Пильне-Липці та Пильне-Глибоке у Харківській області. Бійці відбили штурм та знешкодили 40 окупантів і 5 ворожих танків.

Джерело: 13 бригада Національної гвардії України "Хартія"

Дослівно: "Танкова атака противника складалася з двох колон по 6 танків, обшитих масивним захистом від FPV. Кожен танк перевозив десант з 8-10 піхотинців. Перша колона з шести танків, рушила на позиції 13-ої бригади НГУ "Хартія". Окупантам не вдалось дійти до переднього краю нашої оборони. Бійці бригади нанесли потужне вогневе ураження всіма наявними засобами, зупинили та розбили колону".

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Бійці “Хартії” відбили штурм на Харківщині. Знищено та пошкоджено 5 танків, знешкоджено чотири десятки окупантів.



Відео: НГУ “Хартія” pic.twitter.com/CEXusKECRE — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 13, 2024

Деталі: Зазначається, що у результаті дій військовослужбовців "Хартії" 4 танки з колони противника знищено, ще один танк - пошкоджено. Десятеро окупантів знищено, ще 30 отримали поранення.

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Друга колона у складі 6 танків пішла в напрямку Глибоке. Там їх зустріли підрозділи 92-ої бригади.

Журналісти УП Роман Кравець і Роман Романюк у подкасті УП-2 оголосили збір на ударний дрон "Вампір" для бригади "Хартія".

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