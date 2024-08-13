Знешкодили 40 окупантів і 5 ворожих танків: на Харківщині бійці "Хартії" відбили штурм окупантів
13 серпня о 6 ранку армія РФ спробувала провести штурмові дії позиції 13 бригади НГУ "Хартія" на напрямках Пильне-Липці та Пильне-Глибоке у Харківській області. Бійці відбили штурм та знешкодили 40 окупантів і 5 ворожих танків.
Джерело: 13 бригада Національної гвардії України "Хартія"
Дослівно: "Танкова атака противника складалася з двох колон по 6 танків, обшитих масивним захистом від FPV. Кожен танк перевозив десант з 8-10 піхотинців. Перша колона з шести танків, рушила на позиції 13-ої бригади НГУ "Хартія". Окупантам не вдалось дійти до переднього краю нашої оборони. Бійці бригади нанесли потужне вогневе ураження всіма наявними засобами, зупинили та розбили колону".
Бійці “Хартії” відбили штурм на Харківщині. Знищено та пошкоджено 5 танків, знешкоджено чотири десятки окупантів.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 13, 2024
Відео: НГУ “Хартія” pic.twitter.com/CEXusKECRE
Деталі: Зазначається, що у результаті дій військовослужбовців "Хартії" 4 танки з колони противника знищено, ще один танк - пошкоджено. Десятеро окупантів знищено, ще 30 отримали поранення.
Друга колона у складі 6 танків пішла в напрямку Глибоке. Там їх зустріли підрозділи 92-ої бригади.
Журналісти УП Роман Кравець і Роман Романюк у подкасті УП-2 оголосили збір на ударний дрон "Вампір" для бригади "Хартія".
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