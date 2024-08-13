Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обезвредили 40 оккупантов и 5 вражеских танков: на Харьковщине бойцы "Хартии" отбили штурм оккупантов

Анастасия ПроцВторник, 13 августа 2024, 21:20
Обезвредили 40 оккупантов и 5 вражеских танков: на Харьковщине бойцы Хартии отбили штурм оккупантов
Скриншот из видео

13 августа в 6 утра армия РФ попыталась провести штурмовые действия позиции 13 бригады НГУ "Хартия" на направлениях Пыльное-Липцы и Пыльное-Глубокое в Харьковской области. Бойцы отбили штурм и обезвредили 40 оккупантов и 5 вражеских танков.

Источник: 13 бригада Национальной гвардии Украины "Хартия"

Дословно: "Танковая атака противника состояла из двух колонн по 6 танков, обшитых массивной защитой от FPV. Каждый танк перевозил десант из 8-10 пехотинцев. Первая колонна из шести танков, двинулась на позиции 13-й бригады НГУ "Хартия". Оккупантам не удалось дойти до переднего края нашей обороны. Бойцы бригады нанесли мощное огневое поражение всеми имеющимися средствами, остановили и разбили колонну".

Реклама:

Детали: Отмечается, что в результате действий военнослужащих "Хартии" 4 танка из колонны противника уничтожены, еще один танк - поврежден. Десять оккупантов уничтожены, еще 30 получили ранения.

ВИДЕО ДНЯ

Вторая колонна в составе 6 танков пошла в направлении Глубокое. Там их встретили подразделения 92-й бригады.

Журналисты УП Роман Кравец и Роман Романюк в подкасте УП-2 объявили сбор на ударный дрон "Вампир" для бригады "Хартия".
Присоединяйтесь и поддержите защитников по ссылке.

Харьковская областьВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
Харьковская область
В 201 населенном пункте Харьковщины ввели 16-часовой комендантский – ОВА
По Богодухову РФ ударила корейской ракетой: пострадали 4 детей
В Волчанске на Харьковщине от российского дрона пострадал мужчина
Последние новости
11:44
Как проводят время астронавты, застрявшие на космической станции на неопределенное время
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: