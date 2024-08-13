Обезвредили 40 оккупантов и 5 вражеских танков: на Харьковщине бойцы "Хартии" отбили штурм оккупантов

13 августа в 6 утра армия РФ попыталась провести штурмовые действия позиции 13 бригады НГУ "Хартия" на направлениях Пыльное-Липцы и Пыльное-Глубокое в Харьковской области. Бойцы отбили штурм и обезвредили 40 оккупантов и 5 вражеских танков.

Источник: 13 бригада Национальной гвардии Украины "Хартия"

Дословно: "Танковая атака противника состояла из двух колонн по 6 танков, обшитых массивной защитой от FPV. Каждый танк перевозил десант из 8-10 пехотинцев. Первая колонна из шести танков, двинулась на позиции 13-й бригады НГУ "Хартия". Оккупантам не удалось дойти до переднего края нашей обороны. Бойцы бригады нанесли мощное огневое поражение всеми имеющимися средствами, остановили и разбили колонну".

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Бійці “Хартії” відбили штурм на Харківщині. Знищено та пошкоджено 5 танків, знешкоджено чотири десятки окупантів.



Відео: НГУ “Хартія” pic.twitter.com/CEXusKECRE — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 13, 2024

Детали: Отмечается, что в результате действий военнослужащих "Хартии" 4 танка из колонны противника уничтожены, еще один танк - поврежден. Десять оккупантов уничтожены, еще 30 получили ранения.

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Вторая колонна в составе 6 танков пошла в направлении Глубокое. Там их встретили подразделения 92-й бригады.

Журналисты УП Роман Кравец и Роман Романюк в подкасте УП-2 объявили сбор на ударный дрон "Вампир" для бригады "Хартия".

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