Ну Сумщині від російських обстрілів загинула людина, є поранені

Російські війська обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині, загинула цивільна людина, ще двоє постраждалих.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Також росіяни вдарили з артилерії (11 вибухів) та FPV дроном (1 вибух). Крім того, здійснено авіаудар КАБ (1 вибух). Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа на власному подвір’ї, ще двох мирних жителів громади було поранено".

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Деталі: Загалом протягом дня росіяни здійснили 45 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 95 вибухів.

У Сумській громаді був авіаудар КАБ. Також 16 вибухів через КАБи зафіксовано в Хотінській громаді. У Миколаївській громаді пролунало за день 4 вибухи від авіаударів.

У Новослобідській громаді зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух), удар FPV дроном (1 вибух), обстріл з мінометів (1 вибух).

ВІДЕО ДНЯ

У Білопільській громаді ворог бив з артилерії (23 вибухів) та здійснили авіаудари КАБ (2 вибухи).

У Юнаківській громаді здійснено авіаудари КАБ (9 вибухів).

У Великописарівській громаді 5 мін скинув ворог на територію громади. Також зафіксовано удари FPV дронами (6 вибухів).

У Ворожбянській громаді були авіаудари КАБ (4 вибухи).

У Свеській громаді росіяни завдали удар FPV дроном (1 вибух).

У Есманьській громаді 7 мін скинув ворог на територію громади.