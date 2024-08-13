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В Сумской области от российских обстрелов погиб человек, есть раненые

Татьяна ОлейникВторник, 13 августа 2024, 22:25
В Сумской области от российских обстрелов погиб человек, есть раненые
Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области, погиб гражданский человек, еще двое пострадавших.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв). Также россияне ударили из артиллерии (11 взрывов) и FPV дроном (1 взрыв). Кроме того, осуществлен авиаудар КАБ (1 взрыв). В результате обстрелов погиб гражданский человек в собственном дворе, еще двое мирных жителей общины были ранены".

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Детали: Всего в течение дня россияне совершили 45 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 95 взрывов.

В Сумской громаде был авиаудар КАБ. Также 16 взрывов из-за КАБов зафиксировано в Хотинской громаде. В Николаевской громаде прозвучало за день 4 взрыва от авиаударов.

В Новослободской громаде зафиксировано авиаудар КАБ (1 взрыв), удар FPV дроном (1 взрыв), обстрел из минометов (1 взрыв).

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В Белопольской громаде враг бил из артиллерии (23 взрыва) и осуществили авиаудары КАБ (2 взрыва).

В Юнаковской громаде осуществлены авиаудары КАБ (9 взрывов).

В Великописаревской громаде 5 мин сбросил враг на территорию громады. Также зафиксированы удары FPV дронами (6 взрывов).

В Ворожбянской громаде были авиаудары КАБ (4 взрыва).

В Свесской громаде россияне нанесли удар FPV дроном (1 взрыв).

В Эсманьской громаде 7 мин сбросил враг на территорию общины.

Сумская областьвойнаобстрел
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