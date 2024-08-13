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Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Олександр Мигуля

Тетяна ОлійникВівторок, 13 серпня 2024, 22:56
Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Олександр Мигуля
Фото з Facebook Олександра Мигулі

Під час виконання бойового завдання 12 серпня загинув командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля.

Джерело: Менська міська рада

Дослівно: "12 серпня 2024 року Менська громада втратила Захисника та вірного сина.

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Під час виконання бойового завдання загинув менянин – командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля 21.04.1997 р.н."

Деталі: Олександр Мигуля – був кавалером ордена "За мужність" III та II ступеня. Навчався у Харківському національному університеті повітряних сил.

війна
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