Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Олександр Мигуля
Вівторок, 13 серпня 2024, 22:56
Під час виконання бойового завдання 12 серпня загинув командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля.
Джерело: Менська міська рада
Дослівно: "12 серпня 2024 року Менська громада втратила Захисника та вірного сина.
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Під час виконання бойового завдання загинув менянин – командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля 21.04.1997 р.н."
Деталі: Олександр Мигуля – був кавалером ордена "За мужність" III та II ступеня. Навчався у Харківському національному університеті повітряних сил.