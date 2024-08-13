Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Татьяна ОлейникВторник, 13 августа 2024, 22:56
Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля
Фото из Facebook Александра Мигули

Во время выполнения боевого задания 12 августа погиб командир авиационного звена капитан Александр Мигуля.

Источник: Менский городской совет

Дословно: "12 августа 2024 года Менская громада потеряла Защитника и верного сына.

Реклама:

Во время выполнения боевого задания погиб менянин – командир авиационного звена капитан Александр Мигуля 21.04.1997 г.р."

Детали: Александр Мигуля – был кавалером ордена "За мужество" III и II степени. Учился в Харьковском национальном университете воздушных сил.

война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
война
В Сумской области от российских обстрелов погиб человек, есть раненые
Украина до последнего не рассказывала Западу детали операции в Курской области – Bloomberg
Зеленский призвал к единению во время, когда Украина "перехватила инициативу"
Последние новости
11:44
Как проводят время астронавты, застрявшие на космической станции на неопределенное время
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: