Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля
Вторник, 13 августа 2024, 22:56
Во время выполнения боевого задания 12 августа погиб командир авиационного звена капитан Александр Мигуля.
Источник: Менский городской совет
Дословно: "12 августа 2024 года Менская громада потеряла Защитника и верного сына.
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Во время выполнения боевого задания погиб менянин – командир авиационного звена капитан Александр Мигуля 21.04.1997 г.р."
Детали: Александр Мигуля – был кавалером ордена "За мужество" III и II степени. Учился в Харьковском национальном университете воздушных сил.