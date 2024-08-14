КОВА: На Київщині працювала ППО
Середа, 14 серпня 2024, 00:15
У Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА - в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Джерело: Київська ОВА
Деталі: Місцева влада також закликала не фотографувати та не фільмувати роботу захисників.
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А також нагадала, що залишатися в укриттях потрібно до закінчення повітряної тривоги.
Доповнено о 00.24: У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загрозу ударних БпЛА для Києва.
О 2.16 в області пролунав відбій тривоги.
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О 3.29 через безпілотники на Київщині знову оголосили тривогу.
О 4.16 тривогу скасували.