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КОВА: На Київщині працювала ППО

Олена ІвашківСереда, 14 серпня 2024, 00:15
КОВА: На Київщині працювала ППО
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб

У Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА - в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: Київська ОВА 

Деталі: Місцева влада також закликала не фотографувати та не фільмувати роботу захисників.

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А також нагадала, що залишатися в укриттях потрібно до закінчення повітряної тривоги.

Доповнено о 00.24:  У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загрозу ударних БпЛА для Києва.

О 2.16 в області пролунав відбій тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

О 3.29 через безпілотники на Київщині знову оголосили тривогу.

О 4.16 тривогу скасували.

Київська областьбезпілотникивійна
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