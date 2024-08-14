КОВА: На Киевщине работала ПВО

В Киевской области зафиксировано движение вражеских БпЛА - в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Киевская ОГА

Детали: Местная власть также призвала не фотографировать и не снимать работу защитников.

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А также напомнила, что оставаться в укрытиях нужно до окончания воздушной тревоги.

Дополнено в 00:24: В Киевской городской военной администрации сообщили об угрозе ударных БпЛА для Киева.

В 2.16 в области прозвучал отбой тревоги.

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В 3.29 из-за беспилотников на Киевщине снова объявили тревогу.

В 4.16 тревогу отменили.