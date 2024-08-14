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ISW: Українські сили діють приблизно в 41 населеному пункті Курської області

Олена ІвашківСереда, 14 серпня 2024, 06:30
ISW: Українські сили діють приблизно в 41 населеному пункті Курської області
мапа ISW

Інститут вивчення війни не оцінює, що українські сили контролюють всю територію в Курській області, про яку заявили, відповідно до визначення "контролю", яку використовують військові аналітики.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: 3 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили "контролюють" 74 населені пункти Курської області

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ISW спостерігала за заявами та геолокаційними відеоматеріалами, які вказують на те, що станом на 13 серпня українські сили діють приблизно в 41 населеному пункті Курської області або поблизу них, хоча в цьому районі є багато надзвичайно малих населених пунктів і місцевостей, які ISW не включила до цього підрахунку.  

Військові аналітики наголосили, що розбіжності між українськими офіційними звітами та спостережуваними заявами ISW і геолокованими записами не є спростуванням українських заяв, а скоріше є результатом властивих обмежень методології підрахунку ISW та прагнення використовувати лише загальнодоступну інформацію. 

Ключові висновки ISW за 13 серпня:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент України Володимир Зеленський та інші високопосадовці надали оновлену інформацію про операцію в Курській області та окреслили кілька цілей у цьому регіоні.
  • Російські військові блогери стверджують, що українські війська продовжують наступати в Курській області на тлі спроб Росії стабілізувати лінію фронту в цьому районі.
  • Російське військове командування, можливо, перекидає окремі елементи російських нерегулярних формувань з Донецької області для протидії українському вторгненню в Курську область.
  • Російська влада, схоже, значною мірою покладається на російських призовників і деякі регулярні та нерегулярні військові підрозділи, перекинуті з менш важливих ділянок фронту для протистояння у Курській області..
  • 12 серпня очільник Росії Володимир Путін призначив помічника президента Росії Олексія Дюміна куратором "контртерористичної операції" в Курській області.
  • Російські чиновники продовжують підривати давню інформаційну операцію Кремля, яка неправдиво зображує Україну як таку, що не бажає брати участь у легітимних, добросовісних переговорах, і покладає тягар мирних переговорів на Україну.
  • Російська влада оштрафувала Telegram і WhatsApp на чотири мільйони рублів ($44 000) кожен за невидалення "забороненого" контенту 13 серпня.
  • Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Часового Яру та на південний захід від Донецька, а українські війська - на Сіверському напрямку та в західній частині Запорізької області.
  • Міністерство оборони (МО) Росії продовжує використовувати Міжнародний військово-технічний форум "Армія-2024" в Москві для розширення своїх міжнародних оборонних зв'язків.

ISWвійнаКурська область
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