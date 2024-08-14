ISW: Українські сили діють приблизно в 41 населеному пункті Курської області
Інститут вивчення війни не оцінює, що українські сили контролюють всю територію в Курській області, про яку заявили, відповідно до визначення "контролю", яку використовують військові аналітики.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: 3 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили "контролюють" 74 населені пункти Курської області.
ISW спостерігала за заявами та геолокаційними відеоматеріалами, які вказують на те, що станом на 13 серпня українські сили діють приблизно в 41 населеному пункті Курської області або поблизу них, хоча в цьому районі є багато надзвичайно малих населених пунктів і місцевостей, які ISW не включила до цього підрахунку.
Військові аналітики наголосили, що розбіжності між українськими офіційними звітами та спостережуваними заявами ISW і геолокованими записами не є спростуванням українських заяв, а скоріше є результатом властивих обмежень методології підрахунку ISW та прагнення використовувати лише загальнодоступну інформацію.
Ключові висновки ISW за 13 серпня:
- Президент України Володимир Зеленський та інші високопосадовці надали оновлену інформацію про операцію в Курській області та окреслили кілька цілей у цьому регіоні.
- Російські військові блогери стверджують, що українські війська продовжують наступати в Курській області на тлі спроб Росії стабілізувати лінію фронту в цьому районі.
- Російське військове командування, можливо, перекидає окремі елементи російських нерегулярних формувань з Донецької області для протидії українському вторгненню в Курську область.
- Російська влада, схоже, значною мірою покладається на російських призовників і деякі регулярні та нерегулярні військові підрозділи, перекинуті з менш важливих ділянок фронту для протистояння у Курській області..
- 12 серпня очільник Росії Володимир Путін призначив помічника президента Росії Олексія Дюміна куратором "контртерористичної операції" в Курській області.
- Російські чиновники продовжують підривати давню інформаційну операцію Кремля, яка неправдиво зображує Україну як таку, що не бажає брати участь у легітимних, добросовісних переговорах, і покладає тягар мирних переговорів на Україну.
- Російська влада оштрафувала Telegram і WhatsApp на чотири мільйони рублів ($44 000) кожен за невидалення "забороненого" контенту 13 серпня.
- Російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Часового Яру та на південний захід від Донецька, а українські війська - на Сіверському напрямку та в західній частині Запорізької області.
- Міністерство оборони (МО) Росії продовжує використовувати Міжнародний військово-технічний форум "Армія-2024" в Москві для розширення своїх міжнародних оборонних зв'язків.