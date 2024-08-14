ISW: Українські сили діють приблизно в 41 населеному пункті Курської області

Інститут вивчення війни не оцінює, що українські сили контролюють всю територію в Курській області, про яку заявили, відповідно до визначення "контролю", яку використовують військові аналітики.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: 3 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили "контролюють" 74 населені пункти Курської області.

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ISW спостерігала за заявами та геолокаційними відеоматеріалами, які вказують на те, що станом на 13 серпня українські сили діють приблизно в 41 населеному пункті Курської області або поблизу них, хоча в цьому районі є багато надзвичайно малих населених пунктів і місцевостей, які ISW не включила до цього підрахунку.

Військові аналітики наголосили, що розбіжності між українськими офіційними звітами та спостережуваними заявами ISW і геолокованими записами не є спростуванням українських заяв, а скоріше є результатом властивих обмежень методології підрахунку ISW та прагнення використовувати лише загальнодоступну інформацію.

Ключові висновки ISW за 13 серпня:

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