Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Украинские силы действуют примерно в 41 населенном пункте Курской области

Алена ИвашкивСреда, 14 августа 2024, 06:30
ISW: Украинские силы действуют примерно в 41 населенном пункте Курской области
Карта ISW

Институт изучения войны не оценивает, что украинские силы контролируют всю территорию в Курской области, о которой заявили, в соответствии с определением "контроля", которое используют военные аналитики.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы "контролируют" 74 населенных пункта Курской области. 

Реклама:

ISW наблюдала за заявлениями и геолокационными видеоматериалами, которые указывают на то, что по состоянию на 13 августа украинские силы действуют примерно в 41 населенном пункте Курской области или вблизи них, хотя в этом районе есть много чрезвычайно малых населенных пунктов и местностей, которые ISW не включила в этот подсчет.  

Военные аналитики отметили, что расхождения между украинскими официальными отчетами и наблюдаемыми заявлениями ISW и геолоцированными записями не являются опровержением украинских заявлений, а скорее являются результатом присущих ограничений методологии подсчета ISW и стремления использовать только общедоступную информацию. 

Ключевые выводы ISW за 13 августа:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники предоставили обновленную информацию об операции в Курской области и очертили несколько целей в этом регионе.
  • Российские военные блогеры утверждают, что украинские войска продолжают наступать в Курской области на фоне попыток России стабилизировать линию фронта в этом районе.
  • Российское военное командование, возможно, перебрасывает отдельные элементы российских нерегулярных формирований из Донецкой области для противодействия украинскому вторжению в Курскую область.
  • Российские власти, похоже, в значительной степени полагаются на российских призывников и некоторые регулярные и нерегулярные военные подразделения, переброшенные с менее важных участков фронта для противостояния в Курской области.
  • 12 августа глава России Владимир Путин назначил помощника президента России Алексея Дюмина куратором "контртеррористической операции" в Курской области.
  • Российские чиновники продолжают подрывать давнюю информационную операцию Кремля, которая ложно изображает Украину как не желающую участвовать в легитимных, добросовестных переговорах, и возлагает бремя мирных переговоров на Украину.
  • Российские власти оштрафовали Telegram и WhatsApp на четыре миллиона рублей ($44 000) каждый за неудаление "запрещенного" контента 13 августа.
  • Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Часового Яра и к юго-западу от Донецка, а украинские войска - на Северском направлении и в западной части Запорожской области.
  • Министерство обороны (МО) России продолжает использовать Международный военно-технический форум "Армия-2024" в Москве для расширения своих международных оборонных связей.

ISWвойнаКурская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Украинские войска продвинулись на юго-восток от Суджи в Курской области

видеоОлещук показал боевую работу украинской авиации на Курщине: минус вражеский мост

На Закарпатье трое мужчин, пытаясь убежать в Румынию, напали на военнослужащего

фотоВ Судже Курской области снесли памятник Ленину

Сырский: ВСУ продвинулись на Курщине от 1 до 3 км, в районе Малой Локни может быть много пленных военных РФ

Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% работников

Все новости...
ISW
Россия обеспокоена и роет окопы: боится быстрого продвижения украинцев на Курщине – ISW
ISW: Путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области
Операция в Курской области позволила Украине перехватить инициативу на одном участке фронта – ISW
Последние новости
04:46
киберспортОпределился соперник украинской команды NAVI в полуфинале престижного турнира
03:56
ISW: Украинские войска продвинулись на юго-восток от Суджи в Курской области
02:58
По четырем громадам Сумщины россияне нанесли авиаудары КАБ
02:30
теннисСвитолина в двух сетах проиграла Сабаленко и покинула Cincinnati Open
01:48
видеоЗащитники показали, как берут в плен российских военных в Курской области
01:00
ОбновленоНа Киевщине работала ПВО по вражеским дронам
00:46
обновляется от 23:55В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за российских БпЛА
00:34
DeepState: Силы обороны взяли под контроль Борки Курской области
00:22
Польша планирует провести Олимпиаду в ближайшие 20 лет
00:08
В Косово состоятся первые недосрочные парламентские выборы
Все новости...
Реклама:
Реклама: