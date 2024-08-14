ISW: Украинские силы действуют примерно в 41 населенном пункте Курской области
Институт изучения войны не оценивает, что украинские силы контролируют всю территорию в Курской области, о которой заявили, в соответствии с определением "контроля", которое используют военные аналитики.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: 3 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы "контролируют" 74 населенных пункта Курской области.
ISW наблюдала за заявлениями и геолокационными видеоматериалами, которые указывают на то, что по состоянию на 13 августа украинские силы действуют примерно в 41 населенном пункте Курской области или вблизи них, хотя в этом районе есть много чрезвычайно малых населенных пунктов и местностей, которые ISW не включила в этот подсчет.
Военные аналитики отметили, что расхождения между украинскими официальными отчетами и наблюдаемыми заявлениями ISW и геолоцированными записями не являются опровержением украинских заявлений, а скорее являются результатом присущих ограничений методологии подсчета ISW и стремления использовать только общедоступную информацию.
Ключевые выводы ISW за 13 августа:
- Президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники предоставили обновленную информацию об операции в Курской области и очертили несколько целей в этом регионе.
- Российские военные блогеры утверждают, что украинские войска продолжают наступать в Курской области на фоне попыток России стабилизировать линию фронта в этом районе.
- Российское военное командование, возможно, перебрасывает отдельные элементы российских нерегулярных формирований из Донецкой области для противодействия украинскому вторжению в Курскую область.
- Российские власти, похоже, в значительной степени полагаются на российских призывников и некоторые регулярные и нерегулярные военные подразделения, переброшенные с менее важных участков фронта для противостояния в Курской области.
- 12 августа глава России Владимир Путин назначил помощника президента России Алексея Дюмина куратором "контртеррористической операции" в Курской области.
- Российские чиновники продолжают подрывать давнюю информационную операцию Кремля, которая ложно изображает Украину как не желающую участвовать в легитимных, добросовестных переговорах, и возлагает бремя мирных переговоров на Украину.
- Российские власти оштрафовали Telegram и WhatsApp на четыре миллиона рублей ($44 000) каждый за неудаление "запрещенного" контента 13 августа.
- Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Часового Яра и к юго-западу от Донецка, а украинские войска - на Северском направлении и в западной части Запорожской области.
- Министерство обороны (МО) России продолжает использовать Международный военно-технический форум "Армия-2024" в Москве для расширения своих международных оборонных связей.