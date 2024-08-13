Під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області – Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ.
Джерело: Зеленський в соцмережах
Деталі: За словами президента, там проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій. Попри складні, інтенсивні бої, просування українських сил в Курській області триває, обмінний фонд для України поповнюється.
Пряма мова Сирського: "Угруповування ЗСУ продовжують ведення операції на території Курської області. За сьогоднішню добу наші війська просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів. Взято контроль над 40 км² і на сьогодні 74 пункти перебувають під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, зважаючи на високу інтенсивність бойових дій перебуває під контролем".
Деталі: Зеленський попросив Сирського "не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків".
Передісторія
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- 10 серпня у МНС Росії заявили, що з прикордоння Курської області евакуювали вже 76 тисяч жителів.
- 12 серпня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".