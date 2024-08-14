ЗСУ атакували російський військовий аеродром "Саваслейка": звідти злітає МіГ-31К

В Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром "Саваслейка", чули вибухи. З цього летовища злітають винищувачі МіГ-31 К, які можуть нести ракети "Киинджал".

Джерело: Telegram-канал Astra

Деталі: Під ранок місцеві жителі помітили безпілотники над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка. Проліт БпЛА, звуки стрілянини і вибух зняли на відео.

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Astra нагадує, що поруч із цими селами розташована військова авіабаза "Саваслейка".

Згідно з відкритими даними, на ній дислокована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Вона розташована за 12 км на північний захід від міста Кулебаки.

Місцеві пабліки повідомляють "про 10 прильотів" по військовій авіабазі "Саваслейка". Також стверджують, що проїзд у Кулебаки перекрили.

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Фото з telegram-каналу Astra

Повітряні сили ЗСУ майже щодня повідомляють про зліт винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал", з аеродрому "Саваслейка". Через це по всій Україні оголошують повітряну тривогу.