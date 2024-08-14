ВСУ атаковали российский военный аэродром "Саваслейка": оттуда взлетает МиГ-31К

В Нижегородской области России, где расположен военный аэродром "Саваслейка", слышали взрывы. С этого аэродрома взлетают истребители МиГ-31 К, которые могут нести ракеты "Кинжал".

Источник: Telegram-канал Astra



Детали: Под утро местные жители заметили беспилотники над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка. Пролет БпЛА, звуки стрельбы и взрыв засняли на видео.

Astra напоминает, что рядом с этими селами находится военная авиабаза "Саваслейка".

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Согласно открытым данным, на ней дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ. Он расположен в 12 км северо-западнее города Кулебаки.

Местные паблики сообщают "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка". Также утверждают, что проезд в Кулебаки перекрыли.

Фото Из telegram-канала Astra

Воздушные силы ВСУ почти каждый день сообщает о взлете истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал", из аэродрома "Саваслейка". Из-за этого по всей Украине объявляют воздушную тревогу.