На Миколаївщині уламки "Шахеда" пошкодили 2 будинки – ОВА

У ніч на 14 серпня Повітряні сили збили один російський "Шахед" у Миколаївській області, уламки дрона пошкодили 2 житлові будинки.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "На Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed-136/131". У результаті бойової роботи у Баштанському районі уламками пошкоджено два приватні будинки".

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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що минулося без постраждалих.



