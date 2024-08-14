На Миколаївщині уламки "Шахеда" пошкодили 2 будинки – ОВА
Середа, 14 серпня 2024, 07:51
У ніч на 14 серпня Повітряні сили збили один російський "Шахед" у Миколаївській області, уламки дрона пошкодили 2 житлові будинки.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова Кіма: "На Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed-136/131". У результаті бойової роботи у Баштанському районі уламками пошкоджено два приватні будинки".
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Деталі: Голова ОВА підкреслив, що минулося без постраждалих.