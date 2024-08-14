Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Николаевщине обломки "Шахеда" повредили 2 дома – ОВА

Ирина БалачукСреда, 14 августа 2024, 07:51
На Николаевщине обломки Шахеда повредили 2 дома – ОВА

В ночь на 14 августа Воздушные силы сбили один российский "Шахед" в Николаевской области, обломки дрона повредили 2 жилых дома.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "На Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы в Баштанском районе обломками повреждены два частных дома".

Реклама:

Детали: Глава ОВА подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

Николаевская областьШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ

Атака РФ 18 августа: Силы обороны уничтожили 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 "Шахедов"

Умер французский актер Ален Делон

ISW: Маневром в Курской области украинские военные компенсировали превосходство России

Враг во второй раз атаковал Киев: на этот раз крылатыми ракетами

NYT: Через тюрьму на севере Украины прошло 320 военнопленных из Курской области

Все новости...
Николаевская область
Россияне артиллерией атаковали Очаков: четверо людей ранены
На Николаевщине россияне ранили 5 гражданских: в Очакове женщина в тяжелом состоянии
ОВА: Над Николаевской областью сбили 14 "Шахедов", а над Сумской – ракету
Последние новости
11:44
Как проводят время астронавты, застрявшие на космической станции на неопределенное время
11:37
Министр обороны Эстонии назвал плюсы и минусы операции ВСУ на Курщине
11:21
Силы обороны поразили комбинат «Кавказ», где хранились нефтепродукты для армии РФ
11:19
X закрывает свой офис в Бразилии обвиняя страну в цензуре
10:54
СМИ: Россияне бросили на защиту Курщины «космическую пехоту»
10:35
видеоУкраинская авиация поразила еще один мост в Курской области РФ
10:21
11 признаков, что вы потребляете слишком много сахара
10:21
фотоАтака на Киевщину: обломки сбитых целей разрушили и повредили дома
09:53
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
09:42
Во Львове похоронили военного, который погиб во время операции в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: