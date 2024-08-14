На Николаевщине обломки "Шахеда" повредили 2 дома – ОВА
Среда, 14 августа 2024, 07:51
В ночь на 14 августа Воздушные силы сбили один российский "Шахед" в Николаевской области, обломки дрона повредили 2 жилых дома.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь Кима: "На Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы в Баштанском районе обломками повреждены два частных дома".
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Детали: Глава ОВА подчеркнул, что обошлось без пострадавших.