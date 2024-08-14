ЗСУ відмінусували ще 1 240 окупантів і 57 артсистем за добу
Середа, 14 серпня 2024, 07:58
Сили оборони завдають втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 240 загарбників, 57 артилерійських систем та 21 танк.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 594 400 (+1 240) осіб,
- танків – 8 476 (+21) од,
- бойових броньованих машин – 16 402 (+17) од,
- артилерійських систем – 16 821 (+57) од,
- РСЗВ – 1 151 (+5) од,
- засобів ППО – 921 (+1) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 548 (+57) од,
- крилатих ракет – 2 426 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 710 (+61) од,
- спеціальної техніки – 2 813 (+7) од.
Дані уточнюються.