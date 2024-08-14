Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ відмінусували ще 1 240 окупантів і 57 артсистем за добу

Ірина БалачукСереда, 14 серпня 2024, 07:58
ЗСУ відмінусували ще 1 240 окупантів і 57 артсистем за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони завдають втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 240 загарбників, 57 артилерійських систем та 21 танк.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.08.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 594 400 (+1 240) осіб,
  • танків – 8 476 (+21) од,
  • бойових броньованих машин – 16 402 (+17) од,
  • артилерійських систем – 16 821 (+57) од,
  • РСЗВ – 1 151 (+5) од,
  • засобів ППО – 921 (+1) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 548 (+57) од,
  • крилатих ракет – 2 426 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 710 (+61) од,
  • спеціальної техніки – 2 813 (+7) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ

Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"

Помер французький актор Ален Делон

ISW: Маневром у Курській області українські військові компенсували перевагу Росії

Ворог вдруге вранці атакував Київ: цього разу крилатими ракетами

NYT: Через в'язницю на півночі України пройшло 320 військовополонених з Курщини

Усі новини...
Росія
У Нижньогородській області РФ поблизу "Саваслейки" чули вибухи: звідти злітає МіГ-31К
У Бєлгородській області Росії ввели режим НС
WSJ: Росія виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ
Останні новини
11:37
Міністр оборони Естонії назвав плюси і мінуси операції ЗСУ на Курщині
11:21
Сили оборони уразили комбінат "Кавказ", де зберігалися нафтопродукти для армії РФ
11:19
X закриває свій офіс у Бразилії звинувачуючи країну у цензурі
10:54
ЗМІ: Росіяни кинули на захист Курщини "космічну піхоту"
10:35
відеоУкраїнська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ
10:21
11 ознак, що ви споживаєте надто багато цукру
10:21
фотоАтака на Київщину: уламки збитих цілей зруйнували та пошкодили будинки
09:53
У Мінфіні Німеччини прояснили ситуацію з допомогою для України
09:42
У Львові поховали військового, який загинув під час операції у Курській області
09:33
Атака РФ 18 серпня: Сили оборони знищили 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 "Шахедів"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: