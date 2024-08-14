ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
Среда, 14 августа 2024, 07:58
Силы обороны наносят потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 240 захватчиков, 57 артиллерийских систем и 21 танк.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.08.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 594 400 (+1 240) человек,
- танков – 8 476 (+21) ед,
- боевых бронированных машин – 16 402 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 16 821 (+57) ед,
- РСЗО – 1 151 (+5) ед,
- средств ПВО – 921 (+1) ед,
- самолетов – 366 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 548 (+57) ед,
- крылатых ракет – 2 426 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 22 710 (+61) ед,
- специальной техники – 2 813 (+7) ед.
Данные уточняются.