Другий тиждень рейду в Курській області: фоторепортаж УП з кордону 

Журналісти УП зафіксували, як виглядає кордон України на Сумщині на другий тиждень рейду Сил оборони на території Курської області Росії.

Джерело: журналістка "Української правди" з Сумщини

Деталі: УП вдалося побувати у двох точках на кордоні – на КПВВ у напрямку Суджі, а також на околицях села Покровка (українська територія), де ще кілька тижнів тому працював єдиний діючий перехід між Україною та Росією – Покровка-Колотилівка (переважно використовувався для повернення українців з окупованих Росією територій і для обмінів полоненими).

Реклама:

Ситуація у цих двох точках на кордоні дуже різниться. На переході в напрямку Суджі, де Сили оборони відсунули лінію фронту вглиб Росії щонайменше на 10 кілометрів, обстановка дуже спокійна. З боку України хіба час від часу чути артилерійські виходи.

На переході в напрямку Суджі суттєво пошкоджені адміністративні будівлі з боку України – імовірно, вони були обстріляні ще на початку повномасштабного вторгнення. Адмінбудівлі з боку Росії повністю зруйновані та розтрощені. Як розповіли УП українські військовослужбовці, які брали участь у рейді, російський пункт перетину був зруйнований Силами оборони саме на початку рейду – там були російські військові та техніка.

фото: УП

фото: УП

Дорогою до КПВВ у напрямку Суджі можна спостерігати десятки одиниць техніки з символом наступу Сил оборони – трикутником. Танки, бронетранспортери, лафети, евакуаційні авто, звичайні пікапи. Це свідчить про продовження наступальної операції.

ВІДЕО ДНЯ

фото: УП

фото: УП

фото: УП

Ситуація на околицях села Покровка, що межує з селом Колотилівка у Бєлгородській області, складніша. Під'їжджаючи до Покровки разом з працівниками та волонтерами Товариства Червоного Хреста України, УП побачила велику куряву від вибухів. У момент евакуації двох жительок села над евакгрупою та журналісткою УП піднявся дрон зі скидом, але, на щастя, не відпрацював.

фото: УП

фото: УП