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Вторая неделя рейда в Курской области: фоторепортаж УП с границы

Ольга КириленкоСреда, 14 августа 2024, 09:25
Вторая неделя рейда в Курской области: фоторепортаж УП с границы
ФОТО: УП

Журналисты УП зафиксировали, как выглядит граница Украины на Сумщине на вторую неделю рейда Сил обороны на территории Курской области России.

Источник: журналистка "Украинской правды" из Сумской области

Детали: УП удалось побывать в двух точках на границе - на КПВВ в направлении Суджи, а также в окрестностях села Покровка (украинская територия), где еще несколько недель назад работал единственный действующий переход между Украиной и Россией - Покровка-Колотиловка (преимущественно использовался для возвращения украинцев с оккупированных Россией территорий и для обменов пленными).

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Ситуация в этих двух точках на границе очень отличается. На переходе в направлении Суджи, где Силы обороны отодвинули линию фронта вглубь России минимум на 10 километров, обстановка очень спокойная. Со стороны Украины разве что время от времени слышны артиллерийские выходы. 

На переходе в направлении Суджи существенно повреждены административные здания со стороны Украины - вероятно, они были обстреляны еще в начале полномасштабного вторжения. Админздания со стороны России полностью разрушены и разбиты. Как рассказали УП украинские военнослужащие, участвовавшие в рейде, российский пункт пересечения был разрушен Силами обороны именно в начале рейда - там были российские военные и техника.

 
ФОТО: УП
 
ФОТО: УП

По дороге к КПВВ в направлении Суджи можно наблюдать десятки единиц техники с символом наступления Сил обороны - треугольником. Танки, бронетранспортеры, лафеты, эвакуационные авто, обычные пикапы. Это свидетельствует о продолжении наступательной операции.

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ФОТО: УП
 
ФОТО: УП
 
ФОТО: УП

Ситуация в окрестностях села Покровка, граничащего с селом Колотиловка в Белгородской области, более сложная. Подъезжая к Покровке вместе с работниками и волонтерами Общества Красного Креста Украины, УП увидела большую пыль от взрывов. В момент эвакуации двух жительниц села над эвакгруппой и журналисткой УП поднялся дрон со сбросом, но, к счастью, не отработал.

 
ФОТО: УП
 
ФОТО: УП
 
ФОТО: УП

Сумская область
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