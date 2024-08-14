Вторая неделя рейда в Курской области: фоторепортаж УП с границы

Журналисты УП зафиксировали, как выглядит граница Украины на Сумщине на вторую неделю рейда Сил обороны на территории Курской области России.

Источник: журналистка "Украинской правды" из Сумской области

Детали: УП удалось побывать в двух точках на границе - на КПВВ в направлении Суджи, а также в окрестностях села Покровка (украинская територия), где еще несколько недель назад работал единственный действующий переход между Украиной и Россией - Покровка-Колотиловка (преимущественно использовался для возвращения украинцев с оккупированных Россией территорий и для обменов пленными).

Реклама:

Ситуация в этих двух точках на границе очень отличается. На переходе в направлении Суджи, где Силы обороны отодвинули линию фронта вглубь России минимум на 10 километров, обстановка очень спокойная. Со стороны Украины разве что время от времени слышны артиллерийские выходы.

На переходе в направлении Суджи существенно повреждены административные здания со стороны Украины - вероятно, они были обстреляны еще в начале полномасштабного вторжения. Админздания со стороны России полностью разрушены и разбиты. Как рассказали УП украинские военнослужащие, участвовавшие в рейде, российский пункт пересечения был разрушен Силами обороны именно в начале рейда - там были российские военные и техника.

ФОТО: УП

ФОТО: УП

По дороге к КПВВ в направлении Суджи можно наблюдать десятки единиц техники с символом наступления Сил обороны - треугольником. Танки, бронетранспортеры, лафеты, эвакуационные авто, обычные пикапы. Это свидетельствует о продолжении наступательной операции.

ВИДЕО ДНЯ

ФОТО: УП

ФОТО: УП

ФОТО: УП

Ситуация в окрестностях села Покровка, граничащего с селом Колотиловка в Белгородской области, более сложная. Подъезжая к Покровке вместе с работниками и волонтерами Общества Красного Креста Украины, УП увидела большую пыль от взрывов. В момент эвакуации двух жительниц села над эвакгруппой и журналисткой УП поднялся дрон со сбросом, но, к счастью, не отработал.

ФОТО: УП

ФОТО: УП