Супутник зафіксував пожежу на російському аеродромі "Саваслейка" після атаки дронів

Журналісти "Радіо Свобода" опублікували супутниковий знімок NASA, де зафіксована пожежа в районі аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області після нічної дронової атаки.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на знімок NASA

Деталі: У публікації зазначили, що пожежу в районі аеродрому зафіксували супутники системи стеження NASA, що відстежують загоряння на поверхні Землі.

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Видання пише, що факт вибуху на території авіабази підтверджує і геолокація одного з відео очевидців.

"На цій авіабазі, серед іншого, базуються винищувачі МіГ-31К, носії ракет "Кинджал", якими Росія завдає ударів по Україні", - додали журналісти.

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