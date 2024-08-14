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Супутник зафіксував пожежу на російському аеродромі "Саваслейка" після атаки дронів

Анастасія ПроцСереда, 14 серпня 2024, 11:50
Супутник зафіксував пожежу на російському аеродромі Саваслейка після атаки дронів
знімок NASA

Журналісти "Радіо Свобода" опублікували супутниковий знімок NASA, де зафіксована пожежа в районі аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області після нічної дронової атаки.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на знімок NASA 

Деталі: У публікації зазначили, що пожежу в районі аеродрому зафіксували супутники системи стеження NASA, що відстежують загоряння на поверхні Землі. 

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Видання пише, що факт вибуху на території авіабази підтверджує і геолокація одного з відео очевидців. 

"На цій авіабазі, серед іншого, базуються винищувачі МіГ-31К, носії ракет "Кинджал", якими Росія завдає ударів по Україні", - додали журналісти.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 14 серпня в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром "Саваслейка", чули вибухи. З цього летовища злітають винищувачі МіГ-31 К, які можуть нести ракети "Киинджал".

Росіяаеродромпожежа
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