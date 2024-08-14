Спутник зафиксировал пожар на российском аэродроме "Саваслейка" после атаки дронов

Журналисты "Радио Свобода" опубликовали спутниковый снимок NASA, где зафиксирован пожар в районе аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области после ночной дроновой атаки.

Источник: русская служба "Радио Свобода" со ссылкой на снимок NASA

Детали: В публикации отметили, что пожар в районе аэродрома зафиксировали спутники системы слежения NASA, отслеживающие возгорания на поверхности Земли.

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Издание пишет, что факт взрыва на территории авиабазы подтверждает и геолокация одного из видео очевидцев.

"На этой авиабазе, среди прочего, базируются истребители МиГ-31К, носители ракет "Кинжал", которыми Россия наносит удары по Украине", - добавили журналисты.

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