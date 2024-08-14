Голову АМКУ Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 млн грн
НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації колишньому голові Донецької ОВА, а тепер очільнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.
Джерело: САП, НАБУ, джерело УП
Дослівно САП: "14 серпня 2024 року за погодженням прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації чинному очільнику державного органу зі спеціальним статусом".
Деталі: За інформацією джерел УП, йдеться про Павла Кириленка.
За даним слідства, у 2020–2023 роках посадовець, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль, права на які він реєстрував на родичів дружини.
А саме:
- 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
- будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;
- 2 гаражних бокси;
- 6 паркомісць;
- 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
- автомобіль ВМW Х3.
Загальна вартість майна — 61,7 мільйона гривень.
Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн. Також підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Крім того, у САП додали, що приводом для розслідування САП та НАБУ стало журналістське розслідування "Радіо Свобода".
Нагадаємо:
У березні 2024 року журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.
Як дослідили журналісти, це майно, здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка (батьків-пенсіонерів та бабусю), родина придбала у період, коли він очолював Донецьку обласну адміністрацію та до його переведення у Київ на посаду голови АМКУ у 2023 році. При цьому ніхто з родичів не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно.