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Голову АМКУ Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 млн грн

Анастасія Проц, Валентина РоманенкоСереда, 14 серпня 2024, 12:36
Голову АМКУ Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 млн грн
ПАВЛО КИРИЛЕНКО. ФОТО: GETTY IMAGES

НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації колишньому голові Донецької ОВА, а тепер очільнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.

Джерело: САП, НАБУ, джерело УП

Дослівно САП: "14 серпня 2024 року за погодженням прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації чинному очільнику державного органу зі спеціальним статусом".

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Деталі: За інформацією джерел УП, йдеться про Павла Кириленка.

 
фото: САП і НАБУ

За даним слідства, у 2020–2023 роках посадовець, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль, права на які він реєстрував на родичів дружини.

А саме:

ВІДЕО ДНЯ
  • 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м; 
  • будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;
  • 2 гаражних бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль ВМW Х3. 

Загальна вартість майна — 61,7 мільйона гривень.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн. Також підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

 
ФОТО: САП І НАБУ

Крім того, у САП додали, що приводом для розслідування САП та НАБУ стало журналістське розслідування "Радіо Свобода". 

Нагадаємо: 

У березні 2024 року журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Як дослідили журналісти, це майно, здебільшого оформлене на родичів дружини Кириленка (батьків-пенсіонерів та бабусю), родина придбала у період, коли він очолював Донецьку обласну адміністрацію та до його переведення у Київ на посаду голови АМКУ у 2023 році. При цьому ніхто з родичів не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно.

НАБУкорупція
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