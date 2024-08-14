Главу АМКУ Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56 млн грн

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации бывшему председателю Донецкой ОВА, а теперь главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.

Источник: САП, НАБУ, источник УП

Дословно САП: "14 августа 2024 года по согласованию прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации действующему руководителю государственного органа со специальным статусом".

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Детали: По информации источников УП, речь идет о Павле Кириленко.

ФОТО: САП и НАБУ

По данным следствия, в 2020-2023 годах чиновник, занимая должность руководителя областной государственной администрации, приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль, права на которые он регистрировал на родственников жены.

А именно:

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7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом под Киевом площадью более 220 кв. м;

2 гаражных бокса;

6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль ВМԜ Х3.

Общая стоимость имущества — 61,7 миллиона гривен.

В то же время разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 56,2 млн грн. Также подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

ФОТО: САП и НАБУ

Кроме того, в САП добавили, что поводом для расследования САП и НАБУ стало журналистское расследование "Радио Свобода".

Напомним:

В марте 2024 года журналисты-расследователи выяснили, что семья бывшего председателя Донецкой ОВА, а теперь главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

Как выяснили журналисты, это имущество, в основном оформленное на родственников жены Кириленко (родителей-пенсионеров и бабушку), семья приобрела в период, когда он возглавлял Донецкую областную администрацию и до его перевода в Киев на должность главы АМКУ в 2023 году. При этом никто из родственников не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество.