Сирський: З початку доби в Курській області взяли в полон понад 100 військових РФ, є просування на 1-2 км
Середа, 14 серпня 2024, 13:36
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку доби в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.
Джерело: доповідь Сирського президенту Володимиру Зеленському
Пряма мова Сирського: "З початку поточної доби війська на окремих напрямках (у Курській області – ред.) просунулися від 1 до 2 кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа.
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З початку доби в полон взято понад 100 службовців противника".
Деталі: Зеленський подякував Сирському за поповнення обмінного фонду. Також Сирський доповів щодо ситуації на всіх основних напрямках.
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