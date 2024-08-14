Сирський: З початку доби в Курській області взяли в полон понад 100 військових РФ, є просування на 1-2 км

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку доби в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.

Джерело: доповідь Сирського президенту Володимиру Зеленському

Пряма мова Сирського: "З початку поточної доби війська на окремих напрямках (у Курській області – ред.) просунулися від 1 до 2 кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа.

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З початку доби в полон взято понад 100 службовців противника".

Деталі: Зеленський подякував Сирському за поповнення обмінного фонду. Також Сирський доповів щодо ситуації на всіх основних напрямках.

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