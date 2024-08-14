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Сырский: С начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных РФ, есть продвижение на 1-2 км

Александр ШумилинСреда, 14 августа 2024, 13:36
Сырский: С начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных РФ, есть продвижение на 1-2 км
Скриншот из видео доклада Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала суток в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.

Источник: доклад Сырского президенту Владимиру Зеленскому

Прямая речь Сырского: "С начала текущих суток войска на отдельных направлениях (в Курской области - ред.) продвинулись от 1 до 2 километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа.

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С начала суток в плен взято более 100 служащих противника".

Детали: Зеленский поблагодарил Сырского за пополнение обменного фонда. Также Сырский доложил о ситуации на всех основных направлениях.

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Курская область
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