Сырский: С начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных РФ, есть продвижение на 1-2 км

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала суток в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.

Источник: доклад Сырского президенту Владимиру Зеленскому

Прямая речь Сырского: "С начала текущих суток войска на отдельных направлениях (в Курской области - ред.) продвинулись от 1 до 2 километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа.

Реклама:

С начала суток в плен взято более 100 служащих противника".

Детали: Зеленский поблагодарил Сырского за пополнение обменного фонда. Также Сырский доложил о ситуации на всех основных направлениях.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ