Сырский: С начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных РФ, есть продвижение на 1-2 км
Среда, 14 августа 2024, 13:36
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала суток в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.
Источник: доклад Сырского президенту Владимиру Зеленскому
Прямая речь Сырского: "С начала текущих суток войска на отдельных направлениях (в Курской области - ред.) продвинулись от 1 до 2 километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа.
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С начала суток в плен взято более 100 служащих противника".
Детали: Зеленский поблагодарил Сырского за пополнение обменного фонда. Также Сырский доложил о ситуации на всех основных направлениях.
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