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WSJ: Росія виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ

Олена ІвашківСереда, 14 серпня 2024, 05:13
WSJ: Росія виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ
Розбита російська техніка у Курській області, фото: Getty Images

Росія виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на російську територію, заявили американські чиновники.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед чиновників США

Деталі: За інформацією видання, це є першою ознакою того, що операція Києва у Курську змушує Москву перегрупувати свої сили.

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Офіційні особи заявили, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії, і не сказали, скільки військ, за оцінками США, перекидає Росія. 

Але ця оцінка США підкріплює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція в Курській області минулого тижня відвернула російські війська від України.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
  • 10 серпня у МНС Росії заявили, що з прикордоння Курської області евакуювали вже 76 тисяч жителів.
  • 12 серпня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ.

СШАКурська область Росіявійна
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