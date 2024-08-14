WSJ: Росія виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ

Росія виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на російську територію, заявили американські чиновники.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед чиновників США

Деталі: За інформацією видання, це є першою ознакою того, що операція Києва у Курську змушує Москву перегрупувати свої сили.

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Офіційні особи заявили, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії, і не сказали, скільки військ, за оцінками США, перекидає Росія.

Але ця оцінка США підкріплює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція в Курській області минулого тижня відвернула російські війська від України.

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