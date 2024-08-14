WSJ: Росія виводить частину військ з України, щоб перекинути на Курськ
Середа, 14 серпня 2024, 05:13
Росія виводить частину своїх збройних сил з України у відповідь на наступ українських військ на російську територію, заявили американські чиновники.
Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед чиновників США
Деталі: За інформацією видання, це є першою ознакою того, що операція Києва у Курську змушує Москву перегрупувати свої сили.
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Офіційні особи заявили, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії, і не сказали, скільки військ, за оцінками США, перекидає Росія.
Але ця оцінка США підкріплює заяви українських офіційних осіб, які стверджують, що несподівана операція в Курській області минулого тижня відвернула російські війська від України.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.
- 10 серпня у МНС Росії заявили, що з прикордоння Курської області евакуювали вже 76 тисяч жителів.
- 12 серпня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ.