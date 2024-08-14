Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти атакували з БПЛА Херсон: загинув чоловік, ще дві людини поранені

Анастасія ПроцСереда, 14 серпня 2024, 14:11
Окупанти атакували з БПЛА Херсон: загинув чоловік, ще дві людини поранені
Ілюстративне фото: Getty Images

14 серпня 2024 року близько 12:50 армія РФ скинула вибухівку з безпілотника поблизу пункту видачі питної води у Херсоні, внаслідок атаки загинув чоловік, ще двоє поранені.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 14 серпня 2024 року близько 12:50 російські військові скинули вибухівку з БпЛА поблизу пункту видачі питної води у Херсоні". 

Реклама:

Деталі: Зазначається, що через ворожий удар загинув місцевий. Також до лікарні доставили 62-річного чоловіка. У нього - вибухова травма, ушкодження головного мозку, уламкові пораненням голови та церебральна кома. 

Ще один містянин, 75 років, дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Правоохоронці  розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські загарбники вранці 14 серпня обстрілювали місто Херсон та околиці, у результаті чого постраждали 6 людей.

Херсонбезпілотникижертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: 76% українців переконані, що росіяни не сприймають Україну як незалежну державу

Аеродром на Волгоградщині РФ атакували дрони СБУ та ССО: уражено склади з КАБами та паливом – джерело

Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності

ISW: Кремль розпочав інфокампанію, щоб применшити значення втрати Курщини

Центр радіозв'язку, аеропорт та авіабаза – Буданов розповів про цілі дронів у Росії

"Динамо" програло "Зальцбургу" в першому матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів

Усі новини...
Херсон
Росіяни зранку ударили по Херсону і околицях: 6 постраждалих
У Херсоні через російські обстріли загинула людина, ще четверо постраждалих
У Херсоні через російські обстріли в неділю одна загибла й 9 поранених
Останні новини
15:37
"Укрзалізниця" з вересня запускає постійний Інтерсіті+ між Києвом та Одесою
15:16
Окупанти скинули КАБи на Сумщину – убили 2 цивільних
15:11
Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти впали до трирічного мінімуму
15:01
Путін зібрав нараду щодо прикордоння з Україною: в нього просять грошей на самооборону
14:28
фотоРосіяни атакували три райони Херсонщини: В Антонівці загинула жінка, ще 14 людей були поранені
14:13
Індія обігнала Китай як найбільшого імпортера нафти з РФ
14:08
відеоТретя штурмова опублікувала відео нового наступу бійців "десь на Харківщині"
13:54
У поліції розповіли подробиці ДТП президента "Інгульця" Поворознюка біля Івано-Франківська
13:52
У 2024 році на аспірантуру виділили безпрецедентну кількість бюджетних місць: як їх розподілили
13:47
Відновлювальні роботи на синій гілці метро завершуються - Кличко
Усі новини...
Реклама:
Реклама: