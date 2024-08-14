Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты атаковали с БПЛА Херсон: погиб мужчина, еще два человека ранены

Анастасия ПроцСреда, 14 августа 2024, 14:11
Оккупанты атаковали с БПЛА Херсон: погиб мужчина, еще два человека ранены
Иллюстративное фото: Getty Images

14 августа 2024 года около 12:50 армия РФ сбросила взрывчатку с беспилотника вблизи пункта выдачи питьевой воды в Херсоне, в результате атаки погиб человек, еще двое ранены.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 14 августа 2024 года около 12:50 российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА вблизи пункта выдачи питьевой воды в Херсоне". 

Реклама:

Детали: Отмечается, что из-за вражеского удара погиб местный. Также в больницу доставили 62-летнего мужчину. У него - взрывная травма, повреждения головного мозга, осколочные ранения головы и церебральная кома. 

Еще один горожанин, 75 лет, получил взрывную травму и осколочное ранение голени. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские захватчики утром 14 августа обстреливали город Херсон и окрестности, в результате чего пострадали 6 человек.

Херсонбеспилотникижертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство

Аэродром на Волгоградщине РФ атаковали дроны СБУ и ССО: поражены склады с УАБ и топливом – источник

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины

Центр радиосвязи, аэропорт и авиабаза - Буданов рассказал о целях дронов в России

"Динамо" проиграло "Зальцбургу" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Все новости...
Херсон
В Херсоне из-за российских обстрелов погиб человек, еще четверо пострадавших
В Херсоне из-за российских обстрелов в воскресенье одна погибшая и 9 раненых
Последние новости
15:37
"Укрзализныця" с сентября запускает постоянный Интерсити+ между Киевом и Одессой
15:16
Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину – убили 2 гражданских
15:11
Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до трехлетнего минимума
15:01
Путин собрал совещание по приграничью с Украиной: у него просят денег на самооборону
14:28
фотоРоссияне атаковали три района Херсонской области: В Антоновке погибла женщина, еще 14 человек были ранены
14:13
Индия обогнала Китай как крупнейшего импортера нефти из РФ
14:08
видеоТретья штурмовая опубликовала видео нового наступления бойцов "где-то на Харьковщине"
13:54
В полиции рассказали детали ДТП президента "Ингульца" Поворознюка возле Ивано-Франковска
13:52
В 2024 году на аспирантуру выделили беспрецедентное количество бюджетных мест: как их распределили
13:47
Восстановительные работы на синей ветке метро завершаются - Кличко
Все новости...
Реклама:
Реклама: