Оккупанты атаковали с БПЛА Херсон: погиб мужчина, еще два человека ранены

14 августа 2024 года около 12:50 армия РФ сбросила взрывчатку с беспилотника вблизи пункта выдачи питьевой воды в Херсоне, в результате атаки погиб человек, еще двое ранены.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 14 августа 2024 года около 12:50 российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА вблизи пункта выдачи питьевой воды в Херсоне".

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Детали: Отмечается, что из-за вражеского удара погиб местный. Также в больницу доставили 62-летнего мужчину. У него - взрывная травма, повреждения головного мозга, осколочные ранения головы и церебральная кома.

Еще один горожанин, 75 лет, получил взрывную травму и осколочное ранение голени. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Что предшествовало:

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