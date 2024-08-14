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Генштаб закликав українців та іноземців не проникати в зони бойових дій без дозволу

Валентина РоманенкоСереда, 14 серпня 2024, 15:11
Генштаб закликав українців та іноземців не проникати в зони бойових дій без дозволу
ілюстративне фото УП

Генеральний штаб Збройних сил України закликав українців та іноземців дотримуватися правил переміщення в районах бойових дій через випадки несанкціонованого проникнення в такі райони.

Джерело: Генштаб у соцмережах

Деталі: У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що попри безпекові заходи, які вживаються військовим командуванням для виконання цілей операції, збереження життя та здоров’я військових і цивільного населення, мають місце випадки несанкціонованого проникнення окремих осіб в райони ведення бойових дій.

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Наголошується, що це може негативно вплинути на заходи безпеки застосування військ (сил), чим створить додаткову загрозу життю як українських воїнів, так і цивільних громадян.

Дослівно: "Закликаємо громадян України та іноземців дотримуватися встановлених правил щодо переміщення в районах бойових дій, зокрема і у двадцятикілометровій прикордонній зоні Сумської області".

Що передувало: У прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області запровадили обмеження на переміщення для усіх категорій громадян.

Генштабвійна
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