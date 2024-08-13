В прикордонні Сумської області запровадили жорсткі обмеження на переміщення

У прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області запровадили обмеження на переміщення для усіх категорій громадян.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області".

Реклама:

Деталі: У Генштабі уточнили, що допуск на цю територію буде здійснюватися за паспортами громадян України з "відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні".

Передісторія: