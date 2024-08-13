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В прикордонні Сумської області запровадили жорсткі обмеження на переміщення

Олександр ШумілінВівторок, 13 серпня 2024, 12:15
В прикордонні Сумської області запровадили жорсткі обмеження на переміщення
Фото: Мілітарний

У прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області запровадили обмеження на переміщення для усіх категорій громадян.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області".

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Деталі: У Генштабі уточнили, що допуск на цю територію буде здійснюватися за паспортами громадян України з "відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні".

Передісторія:

  • У понеділок 12 серпня президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій йому доповіли про наступальну операцію ЗСУ в Курській області Росії, що межує із Сумською областю.
  • Уночі 13 серпня російські окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури у місті Суми – одна людина дістала поранення, на місцях працюють відповідні служби.

Сумська областьКурська область
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