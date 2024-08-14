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Генштаб призвал украинцев и иностранцев не проникать в зоны боевых действий без разрешения

Валентина РоманенкоСреда, 14 августа 2024, 15:11
Генштаб призвал украинцев и иностранцев не проникать в зоны боевых действий без разрешения
иллюстративное фото УП

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призвал украинцев и иностранцев соблюдать правила перемещения в районах боевых действий из-за случаев несанкционированного проникновения в такие районы.

Источник: Генштаб в соцсетях

Детали: В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что несмотря на меры безопасности, принимаемые военным командованием для выполнения целей операции, сохранения жизни и здоровья военных и гражданского населения, имеют место случаи несанкционированного проникновения отдельных лиц в районы ведения боевых действий.

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Отмечается, что это может негативно повлиять на меры безопасности применения войск (сил), чем создаст дополнительную угрозу жизни как украинских воинов, так и гражданских граждан.

Дословно: "Призываем граждан Украины и иностранцев соблюдать установленные правила по перемещению в районах боевых действий, в том числе и в двадцатикилометровой пограничной зоне Сумской области".

Что предшествовало: В пограничной двадцатикилометровой зоне Сумской области ввели ограничения на перемещение для всех категорий граждан.

Генштабвойна
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