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Повітряні сили оприлюднили рідкісні кадри застосування авіабомб AASM Hammer

Валентина РоманенкоСереда, 14 серпня 2024, 17:31
Повітряні сили оприлюднили рідкісні кадри застосування авіабомб AASM Hammer
скриншот

Повітряні сили поділилися кадрами застосування по ворогу французьких керованих авіабомб AASM Hammer пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Олександром Мигулею, який загинув 12 серпня 2024 року.

Джерело: представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат

Пряма мова: "– А давайте мої "подарунки" орк@м нині опублікуємо, на честь Повітряних сил?!

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– Друже, такі кадри – рідкість, давай притримаємо до Дня авіації, кілька тижнів залишилось…

На жаль, це була моя остання переписка з Олександром Мигулею 4-го серпня…

Кадри застосування французьких керованих авіабомб AASM Hammer, зняті українським пілотом, публікую раніше, ніж планувалось – в пам’ять про Олександра. Він загинув під час виконання бойового завдання 12 серпня 2024 року".

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Деталі: Ігнат наголошує, що тактика застосування американських протирадіолокаційних AGM-88 HARM, авіабомб GBU-62 JDAM-ER чи французьких Hammer пов’язана із серйозним ризиком для льотчиків.

Аби успішно виконати бойове завдання українським пілотам доводиться підходити близько до ворожих ППО та винищувачів, застосовувати складні тактичні прийоми.

"Через усі ці ризики – ворожі ракети та складність виконання завдань на старій радянській техніці, інколи маємо гіркі втрати" – зазначає офіцер.

Ігнат додав, що капітан Олександр Мигуля був одним із найкращих – був командиром авіаційної ланки 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", мав понад 160 бойових вильотів, нагороджений орденами "За мужність" ІІІ-го і ІІ-го ступенів.

Повітряні сили ЗСУвійна
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