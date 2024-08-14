Воздушные силы обнародовали редкие кадры применения авиабомб AASM Hammer

Воздушные силы поделились кадрами применения по врагу французских управляемых авиабомб AASM Hammer пилотом 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Александром Мигулей, который погиб 12 августа 2024 года.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат

Прямая речь: "- А давайте мои "подарки" орк@м сейчас опубликуем, в честь Воздушных сил?!

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- Друг, такие кадры - редкость, давай придержим до Дня авиации, несколько недель осталось...

К сожалению, это была моя последняя переписка с Александром Мигулей 4-го августа...

Кадры применения французских управляемых авиабомб AASM Hammer, снятые украинским пилотом, публикую раньше, чем планировалось – в память об Александре. Он погиб во время выполнения боевого задания 12 августа 2024 года".

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Детали: Игнат отмечает, что тактика применения американских противорадиолокационных AGM-88 HARM, авиабомб GBU-62 JDAM-ER или французских Hammer связана с серьезным риском для летчиков.

Чтобы успешно выполнить боевую задачу украинским пилотам приходится подходить близко к вражеским ПВО и истребителям, применять сложные тактические приемы.

"Из-за всех этих рисков - вражеские ракеты и сложность выполнения задач на старой советской технике, иногда имеем горькие потери", - отмечает офицер.

Игнат добавил, что капитан Александр Мигуля был одним из лучших - был командиром авиационного звена 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", имел более 160 боевых вылетов, награжден орденами "За мужество" III-й и II-й степеней.