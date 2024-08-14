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Спутник зафиксировал последствия ударов украинских дронов по аэродрому "Борисоглебск" в РФ

Валентина РоманенкоСреда, 14 августа 2024, 17:59
Спутник зафиксировал последствия ударов украинских дронов по аэродрому Борисоглебск в РФ
"Схеми"

Спутник зафиксировал последствия ударов украинских беспилотников по действующему военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России.

Источник: проект "Радио Свобода" - "Схемы"

Детали: На спутниковых снимках Planet Labs за 14 августа, которые есть в распоряжении "Схем", видно, что украинские дроны поразили северо-западную часть аэропорта - в частности, было разрушено несколько ангаров.

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По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, там находится техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов.

Аэродром "Борисоглебск" используется ВВС России, там, в частности, базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 14 августа 2024 года дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны - Воздушных сил, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск - совершили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.
  • Взрывы раздавались на аэродромах Воронеж, Курск, Саваслейка и Борисоглебск.
  • Собеседники УП подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБами по линии фронта и украинским городам.
  • Российские военкоры в соцсетях писали, что удар был результативным, потому что российская ПВО не смогла защитить эти объекты.

войнаРосcияСБУ
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